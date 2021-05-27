المنتخب المغربي يحافظ على تصنيفه العالمي والإفريقي

هبة بريس

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على مركزه ال34 بـ1479 نقطة، في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر ماي الصادر اليوم الخميس 27 ماي.

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ أسود الأطلس على المركز الخامس خلف منتخبات السنغال (المرتبة 22) وتونس (المرتبة 26) ونيجيريا (المرتبة 32) والجزائر (المرتبة 33).

و عالميا، احتفظت بلجيكا بالصدارة ثم فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث متبوعين بمنتخبات إنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وأوروجواي والدنمارك.

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