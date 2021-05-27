“الجالية ساخطة”.. طائرة سياح أمريكية تنزل بمطار فاس والمغاربة ممنوعون من دخول بلدهم

هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء، تلك التي تعم عدد من المغاربة العالقين بالخارج وأفراد الجالية، الممنوعين من دخول بلدهم بسبب قرار تعليق الرحلات وإغلاق الحدود خوفا من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

قرار الإغلاق المعمم على المغاربة، تم استثناؤه لصالح فئة أخرى “vip” والتي حطت قبل يومين طائرتها بمطار فاس ودخلت البلاد بترحاب كبير بالورود والتمور ودون أية إجراءات مشددة.

ونشر المجلس الجهوي للسياحة بفاس، صورا لوصول وفد أمريكي بمطار فاس في إطار زيارة سياحية نظمت لاستشكاف المناطق السياحية بالمدينة والمملكة ودعم القطاع.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب منع المغاربة من زيارة بلدهم مقابل السماح للأجانب بالدخول للمملكة بكل حرية وأريحية.

وطالب النشطاء، السلطات المعنية بفتح الحدود وتبسيط الإجراءات أمام أفراد الجالية والمغاربة العالقين بالخارج للدخول لبلدهم واللقاء بعائلاتهم .

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