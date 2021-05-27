وفد أمريكي بمطار فاس

“الجالية ساخطة”.. طائرة سياح أمريكية تنزل بمطار فاس والمغاربة ممنوعون من دخول بلدهم

2021-05-27 / 12:39 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء، تلك التي تعم عدد من المغاربة العالقين بالخارج وأفراد الجالية، الممنوعين من دخول بلدهم بسبب قرار تعليق الرحلات وإغلاق الحدود خوفا من انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

قرار الإغلاق المعمم على المغاربة، تم استثناؤه لصالح فئة أخرى “vip” والتي حطت قبل يومين طائرتها بمطار فاس ودخلت البلاد بترحاب كبير بالورود والتمور ودون أية إجراءات مشددة.

ونشر المجلس الجهوي للسياحة بفاس، صورا لوصول وفد أمريكي بمطار فاس في إطار زيارة سياحية نظمت لاستشكاف المناطق السياحية بالمدينة والمملكة ودعم القطاع.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب منع المغاربة من زيارة بلدهم مقابل السماح للأجانب بالدخول للمملكة بكل حرية وأريحية.

وطالب النشطاء، السلطات المعنية بفتح الحدود وتبسيط الإجراءات أمام أفراد الجالية والمغاربة العالقين بالخارج للدخول لبلدهم واللقاء بعائلاتهم .

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. الأمن يتعزز بإحداث وحدة جهوية للمتفجرات

وجدة .. الأمن يتعزز بإحداث وحدة جهوية للمتفجرات

2021-05-27 / 1:50 مساءً
Photo of سجن عين السبع: زوجة الريسوني شجعته وحرضته على مواصلة إضرابه

سجن عين السبع: زوجة الريسوني شجعته وحرضته على مواصلة…

2021-05-27 / 11:36 صباحًا
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم بعدد من أقاليم المملكة

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم بعدد من أقاليم…

2021-05-27 / 10:59 صباحًا
Photo of طقس الخميس .. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس .. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-05-27 / 9:03 صباحًا
Photo of النمودج التنموي : المواطن يتطلع إلى خدمات عمومية “عالية الجودة “

النمودج التنموي : المواطن يتطلع إلى خدمات عمومية “عالية…

2021-05-27 / 8:00 صباحًا
Photo of النموذج التنموي ..كل الذي تود معرفته بالأرقام في التقرير العام

النموذج التنموي ..كل الذي تود معرفته بالأرقام في التقرير…

2021-05-26 / 11:41 مساءً
Photo of ثاباتيرو : العلاقة مع المغرب “أساسية” لأمن واستقرار إسبانيا

ثاباتيرو : العلاقة مع المغرب “أساسية” لأمن واستقرار إسبانيا

2021-05-26 / 10:49 مساءً
Photo of “الحافظي” يتولى رئاسة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة GSEP

“الحافظي” يتولى رئاسة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة GSEP

2021-05-26 / 10:15 مساءً
Photo of مطالب بإلغاء عقوبة السجن في حق مستهلكي الكيف واقرار عقوبات بديلةهبة

مطالب بإلغاء عقوبة السجن في حق مستهلكي الكيف واقرار…

2021-05-26 / 9:52 مساءً
Photo of بنموسى يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا للأولويات

بنموسى يشدد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتخصيصها وفقا…

2021-05-26 / 8:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق