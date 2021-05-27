صورة تعبيرية

في مصر.. شخص “خانته زوجته في المنام” فقام بذبحها في الواقع

2021-05-27 / 12:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حادثة أغرب من الخيال وقعت بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة، هزت الشارع وكادت تودي بحياة أم إثر محاولة زوجها ذبحها أمام أطفالها، والسبب لا يتقبله لا عقل ولا منطق.

وتناقل سكان المنطقة مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى “محمد ص”، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب جريمة شنعاء.

وظهر المتهم في حالة انهيار وملابسه ملطخة بالدماء ممسكا في يده مصحفا، بحسب الفيديو.

ووفق ما تناقلته وسائل إعلام عن شهود عيان فإن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: “أنا عرفت كل حاجة..” قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأردفت المصادر أن الزوج كان يتشاجر باستمرار مع زوجته المعروف عنها حسن السمعة، فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وأثار تصريح من مصدر أمني مفاجأة، إذ قال إن المتهم أدلى أثناء التحقيقات بكلام غريب ومما جاء فيه: “أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها”، لافتا إلى أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة.

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