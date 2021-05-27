القدس: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

2021-05-27 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تجددت الاعتداءات الإسرائيلية، الخميس، في مدينة القدس المحتلة باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حراسة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح إن “120 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الخميس بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

ومن المرتقب أن يقتحم المزيد من المستوطنين المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

والأحد، أعادت الشرطة الإسرائيلية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد بعد منع استمر 3 أسابيع بسبب المواجهات التي شهدتها المدينة بين الفلسطينيين والشرطة.

وتتم الاقتحامات عادة في فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة بالجدار الغربي للمسجد من خلال تسهيلات ومرافقة الشرطة الإسرائيلية.

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