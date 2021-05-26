النموذج التنموي .. كل الذي تود معرفته بالأرقام في التقرير العام
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النموذج التنموي ..كل الذي تود معرفته بالأرقام في التقرير العام

2021-05-26 / 11:41 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في ما يلي الأرقام الرئيسية الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.

– الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .

– الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و ب 7 في المائة ابتداء من سنة 2030.

– الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، يساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة.

– الهدف الذي سيتم بلوغه في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد:

الاقتصاد:

• الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار

• نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة

• عدد المقاولات المصدرة: 12000

• عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000

• عدد براءات الاختراع المودعة سنويا: 1000 براءة اختراع.

• تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة

• عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300

• مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة

• القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة

• مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة

الرأس المال البشري:

مؤشر رأس المال البشري: 0.75

• نسبة التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني: 90 في المائة.

• التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم: 75 في المائة.

• رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025

• الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة: 4.5

• النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر: 30 في المائة

• الميزانية السنوية للثقافة: 1 في المائة

استنتاج:

• نسبة (لا طالب، لا مستخدم، لا متدرب) بين الشباب: 15٪

• صفر فتاة أقل من 15 سنة تشتغل، صفر فتيات أقل من 15 سنة لا يذهبن إلى المدرسة ، صفر زواج القاصرين.

• نسبة النساء النشيطات: 45 في المائة

• تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا: 35 في المائة

• نسبة القطاع غير المهيكل في التشغيل بأجر: 20 في المائة

• نسبة التشغيل المهيكل في العمالة الإجمالية: 80 في المائة

الاستدامة وإطار العيش:

• نسبة المياه المحلاة والمصفاة من الاستهلاك الكلي للماء (مؤشرين فرعيين ، محلاة ومصفاة: 15 في المائة

• مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد : 0.85

• معدل إعادة تدوير النفايات المنزلية: 50 في المائة

• المساحات الخضراء: 10 متر مربع كحد أدنى للفرد

• متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل في المدينة: 30 دقيقة.

• حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة: 30 إلى 40 في المائة
الحكامة والتسيير:
• مؤشر فعالية الحكومة: 1

• مؤشر العالمي للبيانات المفتوحة: الوضعية 30/ 122.

• رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية للمواطن والمقاولة

• إلغاء 80 في المائة من التراخيص الإدارية واستبدالها بدفاتر التحملات

• معدل رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية: 80 في المائة
رقمي:

• صفر منطقة بيضاء رقمية، وانترنت بصبيب يمكن من تأمين التعليم عن بعد بكل أرجاء البلاد بحلول سنة 2025.

• حصة الرقمي في الناتج الداخلي الخام: 5 في المائة في أفق سنة 2030

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الرقمي: 10 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق سنة 2030

• الكفاءات التي تتلقى تكوينا في المجال الرقمي: 50 ألف كل سنة، جميع التخصصات والمستويات مجتمعة

مؤشر الخدمة عبر الإنترنت: 0.9
– تفاعل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.

– توصلت اللجنة أيضا بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 بما في ذلك 270 مساهمة مقدمة مباشرة، و 2530 بواسطة المنصة الرقمية، و 3800 مندرجة في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.

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