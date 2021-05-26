ثاباتيرو : مخطط الحكم الذاتي يظل “الأساس” لكل تسوية لهذا النزاع الإقليمي

هبة بريس ـ الرباط

أكد الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن العلاقة مع المغرب “أساسية” لأمن إسبانيا واستقرارها، مبرزا وجاهة مخطط الحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء.

وسجل الأخير في حديث خص به تلفزيون “كانال سور”، اليوم الأربعاء أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل “الأساس” لكل تسوية لهذا النزاع الإقليمي.

وأكد أن “المملكة المغربية قدمت عام 2007 مخططا للحكم الذاتي المتقدم لقي ترحيبا إشادة واسعة”، مضيفا أن الأمر يتعلق بـ “الإطار الأمثل الذي يشكل أساسا” لبلوغ “اتفاق معقول”.

وشدد ثاباتيرو على أنه “مخطط لحكم ذاتي متقدم للغاية للصحراء يجب أن يكون خيارا للاستكشاف”.

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