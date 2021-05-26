ثاباتيرو : العلاقة مع المغرب “أساسية” لأمن واستقرار إسبانيا

هبة بريس ـ الرباط

قال الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن العلاقة مع المغرب “أساسية” لأمن إسبانيا واستقرارها، مبرزا وجاهة مخطط الحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء.

ودعا ثاباتيرو في حديث خص به تلفزيون “كانال سور”، اليوم الأربعاء، إلى “استعادة الثقة” في العلاقات بين البلدين عقب الأزمة التي اندلعت على خلفية قرار السلطات الإسبانية استقبال، سرا وبهوية مزورة، زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي مشددا في الوقت نفسه على أنه “يجب أن تستعاد الثقة التي تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات الخارجية”.

وأشار السيد ثاباتيرو إلى أن المغرب “كان دائما شريكا جديا وديناميا ومخلصا” تجاه إسبانيا “في محاربة الإرهاب الجهادي وفي سياسة الهجرة”، مشيرا إلى أنه عندما كان رئيسا للحكومة “كان هناك توافقا جيدا

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