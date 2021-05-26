عبد الرحيم الحافظي
عبد الرحيم الحافظي

“الحافظي” يتولى رئاسة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة GSEP

2021-05-26 / 10:15 مساءً
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هبة بريس ـ ع المحياوي

تسلم عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب رسميًا رئاسة مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة GSEPلولاية 2021-2022 وذلك ابتداء من 25 ماي 2021.

الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة هي تحالف متميز لكبار الفاعلين في قطاع الكهرباء في العالم كالشركة الفرنسية للكهرباء EDF، والشركة الإيطالية ENEL والشركة الأمريكية AEP والشركة الكندية Hydro-Québec والشركة الروسية Rushydro والشركة الصينية SGCC.

بإدراكهم أن للكهرباء آثارا إيجابية على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، يلتزم أعضاء الشراكة العالمية للكهرباء بقيادة التحولات العالمية في مجال الطاقة الكهربائية والانتقال الطاقي من خلال تسريع الكهربة من مصادر الطاقات المتجددة.

خلال القمة المرئية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2021، قدم السيد الحافظي برنامجه الاستراتيجي تحت عنوان “الكهربة: لنعمل الان من أجل جلب الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للكهرباء في العالم وفي إفريقيا”.

وقد أشار المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أن الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، التي سيرأسها لأول مرة عضو إفريقي، ستعمل، ليس فقط على المساهمة في دعم مهمة التحالف لتعزيز الكهربة المفيدة، ولكن أيضًا ليحمل صوت أفريقيا داخل الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة وكذا التحسيس باحتياجاتها وفرص الاستثمار بها.

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