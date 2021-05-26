هاشم البسطاوي يعلن اعتزاله التمثيل و يعلق :"انا بريء أمام الله من كل الأعمال"
هاشم البسطاوي

هاشم البسطاوي يعلن اعتزاله التمثيل و يعلق :”انا بريء أمام الله من كل الأعمال”

2021-05-26 / 9:40 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

فاجأ الفنان المغربي هاشم البسطاوي متابعيه بقرار صادم، حيث قرر فجأة الإعلان عن اعتزاله التمثيل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشر البسطاوي عبر خاصية ستوري التدوينة التالية:”انا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها و أسأل الله أن يغفر لنا جميعا … و كاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين… شكرا و الله ولي التوفيق”.

و في سياق متصل حذف الفنان المغربي الشاب جميع صوره و فيديوهاته من حسابه بموقع انستقرام، ملتمسا من متابعيه كذلك حذف جميع صوره .

و يشار أن طاقم هبة بريس حاول التواصل مع الفنان هاشم البسطاوي عبر اتصال هاتفي للتأكد من صحة قرار الاعتزال و كذا لمعرفة الاسباب التي دفعته إلى اتخاد هذا القرار، لكن الأخير لم يجب.

و فور انتشار الخبر طرح متابعيه عدة تساؤلات حيث اعتبر البعض أنه قرار صائب خاصة و ان البسطاوي ليس مهووسا بالشهرة و الاضواء، فيما رجح البعض الآخر فرضية قرصنة حسابه، خاصة و أن صوره لازالت بحسابه الشخصي بموقع فايسبوك.

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