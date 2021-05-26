حريق يأتي على “أكواخ” بلاستيكية ضواحي طنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

شبّ حريق صباح اليوم الأربعاء 26 ماي الجاري، بدور بلاستيكية بمنطقة “عين اقنا” التابعة لنفوذ مقاطعة “امغوغة” الترابي ضواحي مدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد تسبب انفجار قنينة غاز في احتراق الدور البلاستيكية التي تسكنها عدد من الأسر منذ مدة، حيث انتشرت السنة النيران بسرعة بفعل هبوب رياح الشرقي ووجود مواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي خلف حالة من الهلع والذعر بين ساكنة “الأكواخ”.

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية بسرعة الى عين المكان حيث تمكنت من السيطرة على السنة النيران المتطايرة بالمكان، فيما طالبت الساكنة بتدخل السلطات الولائية بغية ايجاد حل لوضعيتهم “غير الانسانية”.

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