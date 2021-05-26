"فيسبوك": روسيا وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة
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“فيسبوك”: روسيا وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة

2021-05-26 / 8:18 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قالت شركة “فيسبوك” إن روسيا وإيران تعتبران أكبر مصدر للصفحات الزائفة والمستخدمة لتضليل المستخدمين على الموقع.

وقال تقرير لـ”فيسبوك”، يوم الأربعاء، إن ثلثا من الشبكات الـ 150 للصفحات والحسابات التي مارست “نشاطا زائفا منسقا”، والتي حجبها “فيسبوك” خلال الفترة بين 2017 و2020، كان مصدرها إيران أو روسيا.

وأوضحت أن الشبكات كانت تضم حسابات وصفحات ومجموعات مستخدمة لتضليل المستخدمين.

قالت شركة “فيسبوك” إن روسيا وإيران تعتبران أكبر مصدر للصفحات الزائفة والمستخدمة لتضليل المستخدمين على الموقع.

وقال تقرير لـ”فيسبوك”، يوم الأربعاء، إن ثلثا من الشبكات الـ 150 للصفحات والحسابات التي مارست “نشاطا زائفا منسقا”، والتي حجبها “فيسبوك” خلال الفترة بين 2017 و2020، كان مصدرها إيران أو روسيا.

وأوضحت أن الشبكات كانت تضم حسابات وصفحات ومجموعات مستخدمة لتضليل المستخدمين.

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