نقابة الصحافة تعتزم زيارة الريسوني
سليمان الريسوني

النقابة الوطنية للصحافة تناشد الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام

2021-05-26 / 6:54 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تعتزم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، القيام بزيارة تضامنية، للصحفي سليمان الريسوني، من أجل مناشدته لإيقاف إضرابه عن الطعام، الذي بلغ 49 يوما.

وعبرت النقابة عن قلقها من استمرار سليمان في إضرابه عن الطعام، مجددة مطالبتها بتمتيعه بالسراح المؤقت بسبب توفره على جميع ضمانات الامتثال لمختلف القرارات القضائية.

وأشارت النقابة إلى أن الزيارة التي تعتزم تنظيمها، لسجن عكاشة، ستكون من أجل الاطلاع على أوضاع الصحفيين المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومناشدة الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام.

ويتابع الصحافي سليمان الريسوني الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة، والمضرب عن الطعام منذ 50 يوما، بتهمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، وهي التهم التي تؤكد هيئة دفاعه عدم وجود أي دليل أو قرينة عليها، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من داخل وخارج المغرب مطالبة بإطلاق سراحه.

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تعليق واحد

  1. هذا السيد مسجون على تويت
    اي سفاح لفق له هته التهمة
    المغاربة، كل المغاربة يعلمون انك بريء، وما سجنك الا الاستبداد

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