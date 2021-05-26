نقابة الصحافة تعتزم زيارة الريسوني
سليمان الريسوني

النقابة الوطنية للصحافة تناشد الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام

2021-05-26 / 6:54 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

تعتزم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، القيام بزيارة تضامنية، للصحفي سليمان الريسوني، من أجل مناشدته لإيقاف إضرابه عن الطعام، الذي بلغ 49 يوما.

وعبرت النقابة عن قلقها من استمرار سليمان في إضرابه عن الطعام، مجددة مطالبتها بتمتيعه بالسراح المؤقت بسبب توفره على جميع ضمانات الامتثال لمختلف القرارات القضائية.

وأشارت النقابة إلى أن الزيارة التي تعتزم تنظيمها، لسجن عكاشة، ستكون من أجل الاطلاع على أوضاع الصحفيين المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومناشدة الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام.

ويتابع الصحافي سليمان الريسوني الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي منذ سنة، والمضرب عن الطعام منذ 50 يوما، بتهمتي “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، وهي التهم التي تؤكد هيئة دفاعه عدم وجود أي دليل أو قرينة عليها، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من داخل وخارج المغرب مطالبة بإطلاق سراحه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معارضة البيجيدي.. النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع تقنين الكيف

معارضة البيجيدي.. النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع تقنين الكيف

2021-05-26 / 7:45 مساءً
Photo of “البيجيدي” يصوت ضد مشروع تقنين ” الكيف ” ويستدل بمذكرات ” النمودج التنموي “

“البيجيدي” يصوت ضد مشروع تقنين ” الكيف ” ويستدل…

2021-05-26 / 7:19 مساءً
Photo of الاستقلال” يُصوت لصالح تقنين “الكيف” ويعتبره مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي

الاستقلال” يُصوت لصالح تقنين “الكيف” ويعتبره مدخلا حقيقيا لبديل…

2021-05-26 / 6:41 مساءً
Photo of لفتيت: المقاربة الأمنية لن تحقق التنمية وتقنين القنب الهندي يخدم المزارعين

لفتيت: المقاربة الأمنية لن تحقق التنمية وتقنين القنب الهندي…

2021-05-26 / 6:19 مساءً
Photo of الريسوني ل”زوجته” :”سأخرج من السجن إلى المقبرة مرتاحا”

الريسوني ل”زوجته” :”سأخرج من السجن إلى المقبرة مرتاحا”

2021-05-26 / 5:25 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 385 إصابة جديدة وحالتي وفاة…

2021-05-26 / 5:04 مساءً
Photo of العثماني يستقبل أرباب المقاهي والمطاعم و يستلم ملفهم المطلبي

العثماني يستقبل أرباب المقاهي والمطاعم و يستلم ملفهم المطلبي

2021-05-26 / 3:50 مساءً
Photo of لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة

2021-05-26 / 2:59 مساءً
Photo of لجنة بنموسى: تحسين جودة الخدمات العمومية وخلق فرص شغل أبرز انتظارات المغاربة

لجنة بنموسى: تحسين جودة الخدمات العمومية وخلق فرص شغل…

2021-05-26 / 2:28 مساءً
Photo of لجنة بنموسى: ساكنة المدن الصغرى والبوادي يشعرون بالتهميش المتزايد

لجنة بنموسى: ساكنة المدن الصغرى والبوادي يشعرون بالتهميش المتزايد

2021-05-26 / 1:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق