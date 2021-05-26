الاستقلال” يُصوت لصالح تقنين “الكيف” ويعتبره مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي

هبة بريس ـ الرباط

اعلن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الأربعاء، تصويته لصالح تقنين القنب الهندي، وذلك خلال جلسة مناقشة والتصويت على المشروع

ويرى حزب الاستقلال أن مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للكيف، يشكل مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة، بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية

وتساءل نور الدين مضيان في مداخلة له عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع وعرقلة مساره، معتبرا أن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، يعتبر تعطيل للتنمية المحلية المستدامة.

كما جدد الإستقلال مطالبته بحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات، مشددين على ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود.

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