صورة تعبيرية

ثلاثة قتلى في انقلاب سيارة بسطات

2021-05-26 / 5:12 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة خفيفة بإحدى الطرق التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي العايدي بسطات، قد خلف ثلاثة قتلى صبيحة اليوم الأربعاء.

وفي تفاصيل الواقعة الأليمة التي كانت الطريق المذكورة على مستوى دوار العمامشة غير بعيد المدخل الشمالي لمدينة سطات، فإن سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تعرضوا لحادثة سير ناجمة عن انقلاب الاخيرة، حيث توفي اثنين منهم بعين المكان، فيما نقل الثالث صوب قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية، حيث لفظ أنفاسه هناك متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها.

الحادث المؤلم، استدعى ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي بسرية سطات التي انتقلت على الفور لفتح تحقيق فوري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم الاشراف على نقل جثتي الضحيتين صوب مستودع الاموات، والشاب الثالث صوب قسم المستعجلات ومنه أحيل على العناية المركزة قبل ان يلفظ أنفاسه هناك.

محيط مستشفى سطات بدوره تحول الى قبلة للمعزين من مواطنين تجمهروا على مستوى مستودع الاموات في انتظار تسليم الجثت لدفنها وسط موجة حزن وأسى كبيرتين.

مسلسل الحوادث الموت المستمر هنا باقليم سطات، خاصة على مستوى الطريق السيار والطرق الجهوية والاقليمية، بات العنوان الابرز الذي يلقي بظلاله على واقع السلامة الطرقية والتدابير والاحترازية التي من المفروض ان تأخذ بعين الاعتبار من قبل السائقين ومستعملي الطرقات من جهة، وتقوية الشبكة الطرقية والاسراع في انهاء الاشغال من جهة أخرى، فيما ذهب آخرون الى المطالبة بتكثيف دوريات المراقبة تخفيفا من حدة هذا الخطر القادم.

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