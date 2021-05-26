العثماني يستقبل أرباب المقاهي والمطاعم و يستلم ملفهم المطلبي

هبة بريس - أحمد المساعد

عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اليوم الأربعاء 26 ماي الجاري، إجتماعا مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث حضر عن المكتب الوطني للجمعية كل من نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية، يوسف علوي مدغري الكاتب العام للجمعية الوطنية، عزيز الحقنى أمين مال الجمعية الوطنية، و نعيمة الريس نائبة رئيس الجمعية الوطنية.

و حسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، مفاده أنه خلال الاجتماع وضع أعضاء المكتب الوطني رئيس الحكومة في الصورة للوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة و التي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة. حيث تطرق أعضاء المكتب الوطني لعدد من الإشكالات التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكاليةالإيجار، وكذا عدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، إستمرار مساطر التحصيل ، استمرار مساطر المراجعات….

كما تطرق المكتب الوطني للاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و هي التي كانت أهم محاور هذا اللقاء حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية لرئيس الحكومة على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هاته الاختلالات و التي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء و وضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة، كما تطرق أعضاء المكتب الوطني لثقل النظامين الضريبي و الجبائي على القطاع.

و أكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حسب البلاغ ذاته، لرئيس الحكومة على ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية ، كما طالب كذلك رئيس الحكومة بضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، كما أكد أعضاء المكتب الوطني على ضرورة إلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة و تمديد آجال الإعفاء من الغرامات و الزيادات في كل من الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ريثما يتعافى القطاع، و من بين النقط التي تطرق إليها أعضاء المكتب الوطني هي غياب قانون منظم للقطاع حيث أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، و في الأخير قدم أعضاء المكتب الوطني مذكرة مطالب واقتراحات لرئيس الحكومة.

و من جانبه، أكد رئيس الحكومة على العمل على عقد هذا الاجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن، و التزم بالاتصال فور انتهاء هذا اللقاء بوزير الصناعة و التجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي حول هذا الاجتماع الموسع على الاشتغال على إيجاد حلول للاشكالات التي يعرفها القطاع.

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