إلباييس: “إسبانيا تريد تخفيف التوثر مع المغرب بطلب من الاتحاد الأوروبي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل ردود الفعل المتعلقة بالأزمة المغربية الإسبانية التي تفجرت مؤخرا بعد استقبال الأخيرة لزعيم عصابة البوليساريو فوق أراضيها بهوية مزورة رغم أنه مبحوت عنه في قضايا إجرامية عديدة، حيث بدأت إسبانيا تبحث عن تخفيف حدة التوثر الجاري بين الرباط و مدريد.

و في هذا الصدد، عنونت جريدة “إلباييس” الإسبانية صدر صفحتها الأولى بعنوان يشير لكون إسبانيا تبحث تخفيف حدة الأزمة مع المغرب استجابة لطلبات دول الاتحاد الأوروبي.

و أوضحت الصحيفة الاسبانية الذائعة الصيت أن حكومة سانشيز تسعى لطي خلافاتها مع المغرب بشكل ديبلوماسي و ذلك بعد تدخل دول صديقة من الاتحاد الأوروبي في مساعيها الحثيثة لإخماد نيران الأزمة المشتعلة حاليا بين البلدين.

و شددت الصحيفة ذاتها أن الخلافات بين إسبانيا و المغرب عميقة جدا و معقدة و يصعب حلها، مؤكدة أن الوقت الراهن يفترض إيجاد حل سريع لسوء الخلاف المتعلق باستقبال إسبانيا للمدعو غالي قبل البحث عن تذويب باقي الخلافات التي تجمع البلدين في ملفات عدة.

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