لجنة بنموسى توصي برفع أسعار استهلاك الماء لكافة المغاربة
في تقريرها النهائي، أوصت لجنة النموذج التنموي الجديد، بوضـع تعريفـة تعكـس القيمـة الحقيقية للمـورد المائـي بغيـة ترشـيد اسـتعماله وحسن تدبير ندرته.
واعتبرت اللجنة، أن مراجعة هذه التعريفـة ضرورية من أجل الحصول على
المـوارد الدائمـة التـي سـتمكن مـن الاسـتثمار فـي تعبئـة مـوارد جديـدة وفـي الحفـاظ علـى المـوارد المتوفـرة، فضلا عن محاربـة ضياع المياه وترشـيد اسـتعمالها.
وذكرت اللجنة، أنه سـيتم ذلـك على الخصـوص مــن خلال الرفـع التدريجـي لتعريفـة الميـاه بالنسـبة لكافـة المسـتهلكين، أسـرا وفلاحيـن، مـن أجـل ضمـان أداء المقابـل المالـي لخدمـات تعبئـة هـذه الميـاه، مشيرة الى أن الدولـة ستتحمل مباشـرة دعـم أشـطر الاسـتهلاك “الاجتماعيـة” بالنسـبة للأسـر ذات الدخـل المحـدود، إما بالنسبة للفلاحين فسـيكون مـن المناسـب وضـع آليـات للتشـجيع علـى اقتصـاد المـاء اعتمـادا علـى حصـص للسـقي تتناسـب مـع مسـاحات الاستغلاليات الفلاحيـة.
4 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
تبارك الله لجنة غزالة هادي… قولو معايا اللجنة و جابت الفرحة معاها
لجنة خاصها لجنة ليس رفع فتاتورة الماء على الشعب وانما على اصحاب الابار الفلاحين الكبار الذين يستنزفون الفرشة المائية مثلا من له ضيعة تفوق 3ابار بضربية على الدخل حسب المداخيل حتى نصل الى اصحاب المداخيل الكبرى لان هناك ضيعات تتوفر على 30 و50فما فوق من الابار وخزنات مائية كبيرة فلا يجب وضع الكل في نفس السلة مواطن بسيط يرزقه الله بماء من السماء لا دخل لنماذج التنموية فيه الله اعفوووووو
هذا ما جادت به هذه اللجنة بعد شهور عديدة من التفكير هو اثقال كاهل المواطن المغربي المسحوق بينما الضريبة على الثروة تم اقبارها اللهم ان هذا لمنكر وهذا الظلم الذي نتلقاه من الطبقة الحاكمة الذين لا يفكرون الا في افقار الفقير واغناء الغني والعبرة بالخواتم