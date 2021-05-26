تجدد مطالب الغاء التأشيرة بين موريتانيا والمغرب .. فمن يفرضها ؟

هبة بريس ـ ياسين الضميري

تقارب سياسي و اقتصادي كبير بين المغرب و موريتانيا زكته زيارة وزير خارجية نواكشوط للرباط بحر هذا الأسبوع، وهي الزيارة التي دحضت مزاعم هواة الصيد في الماء العكر و أكدت بالملموس أن العلاقة بين المغرب و موريتانيا علاقة قوية و مبنية على أسس متينة.

و خلال هاته الزيارة، تناقش ممثلا خارجية البلدين مجموعة من النقاط و الملفات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات الديبلوماسية و الاقتصادية بين الجارين خاصة بعد المتغيرات الأخيرة و إعادة الأمن و الاستقرار للمعبر الحدودي الكركرات و تنقيته من شوائب عصابات قطاع الطرق.

استثمارات كبيرة في طريقها لجنوب المغرب، و في طليعتها ميناء بحري ضخم سيغير معالم المنطقة و سيجعلها بوابة إفريقيا الساحلية و هو ما من شأنه أن ينعش الحركية التجارية في جنوب المغرب و في موريتانيا و كذلك دول الساحل جنوب الصحراء.

موريتانيا تدرك جيدا أن علاقتها بالمغرب يجب أن تظل جيدة و مبنية على مبدأ رابح رابح، و بالتالي كان بديهيا أن تنخرط سلطات نواكشوط المركزية في دعم جهود الرباط التي تسعى جاهدة لتنمية المنطقة و إحداث ثورة اقتصادية بها تعود بالنفع على كل دول الجوار.

و في ظل هذا الزخم من المتغيرات الايجابية و الروح القوية التي تطبع علاقة الرباط و نواكشوط، برز للواجهة موضوع التأشيرة بين البلدين حيث أن المغرب لحدود الساعة يفرض على الموريتانيين التوفر على تأشيرة لدخول تراب المملكة و كذلك الأمر نفسه بالنسبة لسلطات موريتانيا التي تفرض التأشيرة على المغاربة.

رئيس الحكومة المغربية السابق سبق أن أعرب حين قيادته سفينة الحكومة عن نيته العمل على إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة من طرف المغرب على الموريتانيين خلال زيارته لموريتانيا سنة 2013، و هو الأمر الذي ترجم تدريجيا على أرض الواقع حيث تم تخفيف و تبسيط شروط و إجراءات منح تأشيرة الدخول في القنصليات المغربية في موريتانيا.

و قوبل هذا التحرك المغربي الإيجابي برد فعل موريتاني محمود، حيث أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين.

اتحاد “الباطرونا” و في رسالة سابقة وجهها إلى أعضائه، أكد أن هذه التأشيرة ستمنح بناءا على تقديم طلب موقع من قبله، حيث يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني.

و أوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه سبق و طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء.

و في انتظار أن يتم تعميم هاته التسهيلات بين كافة مواطني المغرب و موريتانيا بالنظر للعلاقة الأخوية القوية و المتجذرة بين الشعبين، تظل موريتانيا شريكة للمغرب و داعمة له في كل قضاياه الوطنية و كذلك الأمر بالنسبة للمغرب، و هو ما يجعلنا نعيد التأكيد على أن مسعى هواة الصيد في المياه العكرة قد خاب و سيخيب بإذن الله ما دامت علاقة الجارين المغرب و موريتانيا أكبر بكثير من كل هؤلاء.

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