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أهداف النموذج التنموي الجديد: مضاعفة الدخل الفردي من 7000 دولار الى 16000 دولار

2021-05-26 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قدم شكيب بنموسى ، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، تقريره النهائي لجلالة الملك محمد السادس.

ويقدم التقرير العام النتائج الأساسية وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع.

ويتمحور التقرير حول ثلاث أقسام: يتناول الأول منها مغرب اليوم وعالم المستقبل، ويعرض الثاني النموذج الجديد المقترح من طرف اللجنة، في حين يقترح القسم الثالث دعامات التغيير للوصول إلى النموذج المنشود.

ويتضمن التقرير عددا من الأهداف المسطر تحقيقها في إفق سنة 2035.

ويأتي في مقدمة هذه الأهداف، مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد، بالدولار لينتقل من 7000 دولار سنة 2019، لتصل بحلول عام 2035 إلى 16 ألف دولار، بنسبة نمو سنوية تفوق 6%.

ومن أهداف التقرير، مضاعفة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة، أو العالية، من 28 % سنة 2019 إلى 50 % سنة 2035.

وعلى مستوى تنمية الرأسمال البشري، فقد وضع التقرير هدف رفع مؤشر الرّمال من 0.5 نطقة إلى 0.75 نقطة، وتكثيف مقدمي الخدمات الصحية لكل 1000 نسمة من 1.65 الى 4.5، وكذا الرفع من نسبة التلاميذ، الذين يتقنون القراءة، والرياضيات، والعلوم ، البالغين من العمر 15 سنة من 27 إلى 75 % في أفق 2035.

أما فيما يخص الادماج، فهدف التقرير الرفع من نسبة النساء النشطات من 22 % إلى 45 %، ورفع نسبة العمل المهيكل المأجور ضمن الشغل الكلي، وكذا رفع مؤشر “جيني” في أفق سنة 2035،

وفيما يتعلق بمحور الاستدامة، ينص التقرير على تعزيز إنتاج المياه عبر “تحلية مياه البحر”، و”تصفية المياه العادمة”، ورفع حصة الطاقة المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة، ورفع مؤشر التنمية المحلية المتعددة الأبعاد في أفق 2035.

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2021-05-25 / 10:30 مساءً

‫8 تعليقات

  1. حقا ان الدخل الفردي سيتضاعف الى 16000 دولار سنة 2035 لكن هذا الدخل سيستفيد به سوى ℅4 او ℅5 على اكثر التقديرات و تبقى ℅95 من المغاربة يتخبطون في الققر كنا نرى الان في تفاوت الدخل للمغاربة

  4. دائمآ نفس والشعارات وأموال دافعي الضرائب تذهب سدى في الدراسات و رواتب وتعويضات أعضاء اللجنة دون جدوى، اول شئ اين ٦٠٠٠دولار التي يقولون عنها، لكن ما أعجبني تلك الكلمات المنتقاة. الله العفو علينا

  6. التقرير يبعث على الامل لكن ماهو نظري وطموح مستقبلي جميل جدا ويبعث عن الارتياح لكن المشكل في المغرب هو سرعان ما يتم تناسي هذا المشروع بمشروع آخر وهكذا

  7. هدا الدخل ليس من اصحاب الدخل الأدنى 7000دولار في السنة هي583.34 في الشهر هو ما يعادلها 4500 درهم من العملة المحلية والحالة هنا 20مليون من المواطين ليس لهم دخل و العداد مترشح للأرتفاع التقرير لم يدرس بعدمن طرف الأخصائين

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