لقاح كورنا
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موديرنا: لقاح كورونا أظهر استجابة مناعية عند الأطفال

2021-05-26 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة (مودیرنا) الأمریكیة للأدوية، أن لقاحھا لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) أظھر استجابة مناعیة عند الأطفال من سن 12 عاما.

وأوضحت الشركة، في بیان، أن المناعة التي ولدھا اللقاح لدى الأطفال ھي مثل الاستجابة المناعیة التي أظھرھا ضد الفیروس عند الأشخاص البالغین.

وأضافت أنھا تخطط لتقدیم طلب للحصول على ترخیص لدى إدارة الغذاء والدواء والأمریكیة بدایة الشھر المقبل من أجل البدء في تقدیم لقاحھا للأطفال والقاصرین ممن تتراوح أعمارھم مابین 12 و17 عاما.

وفي حال حصول (مودیرنا) على ترخیص الاستخدام لھذا اللقاح، فسیكون ھو الثاني الذي یقدم للأطفال من سن 12 سنة فما فوق، وذلك بعد لقاح شركة (فایزر) الذي حصل على ترخیص في وقت سابق من ھذا الشھر، مما قد يعزز عدد الجرعات المتاحة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية قبل العام الدراسي المقبل.

وقال ستيفان بانسيل المدير التنفيذي لـ »موديرنا » في بيان صحفي » لا نزال ملتزمين بالقيام بدورنا للمساعدة في إنهاء جائحة « كوفيد-19 ».

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