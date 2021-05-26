الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين ببن سليمان

هبة بريس - الرباط

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقويمية وتأديبية في حق مجموعة من المسؤولين العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، وذلك على خلفية نتائج المراقبة الفجائية التي باشرتها المفتشية العامة للأمن الوطني لهذه المصالح في الآونة الأخيرة.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كلفت المفتشية العامة التابعة لها بإجراء زيارات افتحاص ومراقبة سرية وفجائية لمختلف المناطق والولايات الأمنية، للتحقق من مدى اضطلاعها السليم بمهام خدمة المواطن، والتقيّد بالتوجهات المحددة للمرافق العامة الشرطية، فضلا عن قياس مستوى الالتزام بالضوابط التي يحدّدها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

وقد شملت هذه الإجراءات التقويمية عشرة موظفين للشرطة بمدينة ابن سليمان، من بينهم مسؤول برتبة والي أمن وآخر برتبة مراقب عام للشرطة وكذا عميد شرطة ممتاز وقائد أمن ممتاز…الخ ، حيث تم توجيه رسائل ملاحظة وإعذار وتنبيه شديدة اللهجة لهؤلاء الموظفين من أجل تقويم سلوكهم والانخراط الجدي في التوجهات التي تحددها المديرية العامة للأمن الوطني كمرجع للعمل الشرطي.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت في السنوات القليلة الماضية على تعزيز وتفعيل آليات الرقابة الداخلية، لضمان الشفافية والاستقامة والتخليق، وذلك بالموازاة مع تدعيم مقاربتها التحفيزية التي تروم النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفيها وموظفاتها.

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