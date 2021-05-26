السعيد شنقريحة

المملكة ترعب الجيران .. شنقريحة يحذر جيشه من غزو مغربي للجزائر

2021-05-26 / 11:07 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن المغرب أصبح كابوسا مخيفا للجيران الذين يحلمون به ليل نهار، ولا يترددون في تصويره ك”عدو” في كل مناسبة.

مناسبة هذا الحديث، توجيه الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أوامر لجيشه برفع مستوى الحذر واليقظة خوفا من غزو مغربي لبلاده.

وفي هذا الصدد، أوصى شنقريحة خلال لقائه بقادة وكوادر الوحدات المرابطة بالقطاع العملياتي الجنوب بتندوف، بضرورة تعزيز موجبات الجاهزية العملياتية والاستعداد للتصدي لمختلف أشكال التهديدات بالحدود، مهما كان نوعها أو مصدرها، فضلا عن التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر.

وشدد شنقريحة أن “شغله الشاغل في خضم هذه الظروف التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، هو تأمين الجزائر أرضا وشعبا وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية” وفق قوله

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‫3 تعليقات

  1. مجرد محاولة يائسة من العسكر الحاكم لصرف الانظار عن الاوضاع الإجتماعية الخطيرة التي تعيشها الجزائر حاليا وكذا عن الحراك الجمعاتي والثلاثائي المباركين.

  2. نظام العسكر الجزائري قائم على تخويف الشعب الجزائري من عدو لا وجود له ويحافظ على استمراريته ودوامه باتخاذ المغرب وشعبه عدوا يتربص بارض الجزائر وخيراتها.المغرب دولة وشعبا ينظر للجزائر وشعبها نظرة أخ لاخيه الشقيق .

  3. هذا الشخص مجرد مومياء تسير على الارض و يتفوه بالترهات حتى يصرف الانتباه عن مطالب الشعب الجزايري بانه هناك تهديد من الجيران و لكن مادا اقول ادا كان الشعب الجزايري مغيب و يصدقون الخزعبلات من رجل اصبح منتهي الصلاحية فذاك شأنهم و لكن هو مضحك فعلا ههههههه

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