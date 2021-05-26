وفاة “شكسبير”… أول رجل في العالم حصل على لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

توفي أول رجل في العالم يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19)، وهو البريطاني الشهير باسم ويليام شكسبير.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن شكسبير هو ثاني شخص في العالم يحصل على اللقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا، وأول رجل يقدم على تلك الخطوة، حيث سبقته إليها سيدة تدعى مارغريت تبلغ من العمر 91 عاما.

وتوفي شكسبير في المستشفى عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.

وكان شكسبير الذي يعرف أيضا باسم بيل، كان قد احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر بعد أن تلقى أول جرعة من اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير.

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