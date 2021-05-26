سعد الدين العثماني

العثماني: المغاربة انتظرو النموذج التنموي الجديد لمدة طويلة

2021-05-26 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن تقرير النموذج التنموي الجديد يوفر رؤية مستقلبية لمغرب 2035.

وأوضح العثماني، في تصريح للصحافة، في اعقاب ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين “يتوفرون الآن على الأسس والأدوات التي سيعتمدونها للوصول إلى أهداف مغرب الكفاءات والتنمية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة”.

وأضاف العثماني أن الأمر يتعلق ب”لحظة تاريخية لأن المغاربة انتظرو النموذج التنموي الجديد لمدة طويلة”.

ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

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