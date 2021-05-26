ناصر بوريطة

صحيفة اسبانية تصف بوريطة ب”اليد الحازمة للدبلوماسية بالمغرب”

2021-05-26 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس - لبنى أبروك

تغنت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة واصفة إياه ب”اليد الحازمة للدبلوماسية بالمغرب”.

وكتبت الصحيفة مقالا مطولا حول السيرة المهنية للوزير التكنوقراطي، الذي يقود وزارة الخارجية، لافتة أنه يتحدث بصوت منخفض غير أن قراراته تلقى صدى كبير.

وأضافت الصحيفة، أن بوريطة يحظى بثقة الملك محمد السادس، لافتة أنه عندما يحقق أي إنجاز دبلوماسي لصالح بلده يحرص أن يذكر أن ذلك تم “وفقا للتوجيهات الملكية”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد مساعدي بوريطة، أن الأخير مسؤول مجتهد لا يكل، مضيفة أنه يعمل في نهاية الأسبوع كما يمكنه إجراء إتصالات في الفجر.

وتابعت أن بوربطه مفاوض صارم ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المصالح الاستراتيجية للبلاد، مشددة على أنه وقف على عدد من الانجازات الدبولماسية الهامة ومن ضمنها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء

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