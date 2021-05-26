إلباييس: غالي وافق أن تستمع له المحكمة عن طريق الفيديو من المستشفى

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن زعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، سيدلي بإفادته للمحكمة حول التهم الموجهة إليه عن طريق الفيديو من المستشفى.

وذكرت الصحيفة، أن المجرم غالي توصل باستدعاء من المحكمة يوم أمس الثلاثاء، للاستماع إليه يوم 1 يونيو، وكذا لتعيين محامي للدفاع عنه بسبب التهم التي يواجهها والمتمثلة في الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب..

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة منحت غالي خيار التصريح التكرونيا اذا كان في وضع لا يسمح له بالتنقل لمدريد، لافتة أن رئيس المحكمة رفض سحب جواز “المتهم” أو اتخاذ أي إجراء ضده بعد تصريح أحد قياديي البوليساريو باستعداد المجرك غالي للمغادرة بعد شفائه التام.

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