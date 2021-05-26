إبراهيم غالي

إلباييس: غالي وافق أن تستمع له المحكمة عن طريق الفيديو من المستشفى

2021-05-26 / 9:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن زعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، سيدلي بإفادته للمحكمة حول التهم الموجهة إليه عن طريق الفيديو من المستشفى.

وذكرت الصحيفة، أن المجرم غالي توصل باستدعاء من المحكمة يوم أمس الثلاثاء، للاستماع إليه يوم 1 يونيو، وكذا لتعيين محامي للدفاع عنه بسبب التهم التي يواجهها والمتمثلة في الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب..

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة منحت غالي خيار التصريح التكرونيا اذا كان في وضع لا يسمح له بالتنقل لمدريد، لافتة أن رئيس المحكمة رفض سحب جواز “المتهم” أو اتخاذ أي إجراء ضده بعد تصريح أحد قياديي البوليساريو باستعداد المجرك غالي للمغادرة بعد شفائه التام.

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تعليق واحد

  1. من حق ضحاياه و هم كثر ان يتسائلوا ما ادا كان قذ اعطي ضمانات من طرف الحكومة الاسبانية بان الملف سيحفظ بعد هذه المقابلة. و ذلك استناداعلى كيفية تعاطي حكومة مذريذ مع الملف منذ الوهلة الاولى و زيارة الوفذ العسكري الجزائري و العودة بعد ساعة فقط التي استغرقت الزيارة. و الايام المقبلة هي التي سوف تعطي الجقائق عن كيفية تعاطي القضاء الاسباني مع هذا الملق الشائك او مذى تذخل جنرالات الجزائر و اقتضاد الغاز فيه.

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