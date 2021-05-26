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الدار البيضاء..إجهاض محاولة ترويج 8637 قرصا مخدرا

2021-05-26 / 8:29 صباحًا
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هبة بريس ـ البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة ترويج 8637 قرص مخدر من نوع إكستازي وريفوتريل.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج هذه الشحنات المحجوزة من المؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بحيازة 3.282 قرص مخدر، من بينها 282 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، كما تم العثور بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأوضح أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هويتي مزوديهم بهذه الشحنة من المخدرات وتوقيفهما بداخل منزل بنفس الحي المذكور، قبل أن يتم العثور بداخل سيارتهما على 5355 قرص مخدر إضافي من نوع “ريفوتريل”.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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