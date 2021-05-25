لملك يأمر بنشر تقرير لجنة النموذج التنموي وشرح خلاصاته للمواطنين بكل الجهات
هبة بريس ـ الرباط
أمر الملك الملك محمد السادس بنشر تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما وجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
جاء ذلك خلال تقديم رئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، للتقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث استقبله بالقصر الملكي بفاس.
ودعا، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية مواطنيها.
وشدد على أن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي.
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4 تعليقات
من نهار عقلنا وكل سنة نمودج تنموي وبعدها بفترة يخبروننا انه فشل قيأتوا لنا بمخطط آخر والمواطن في الحضيض وفي الرجوع للوراء
من هذا المنبر اقول لك سيدي
المغرب على فوهة بركان
وليس الفقير مايخسره بعد ان سدت في وجهه ابواب الرزق
الكروسات صادرتها السلطات والقيادة
المعابر اغلقت والافكار العائلات شردت
لا يجدون ما ياكلونه، سياكلون من اكلوا ثروات المغرب،
لا وقت للمجاملات الشارع يغلي وقوة الضغط حتما تولد الانفجار
قوة الضغط :
اغلاق المعابر التي كانت تسترزق منها الاف العائلات
تجريد كل صاحب كروسة من كل ما يملك
عدم توفير مناصب شغل
اعدام التعليم
اعدام قطاع الصحة
تكبير الفوارق الاجتماعية
…
المغرب على فوهة بركان والشارع يغلي، انصتوا الى نبض الشارع فالفقير ليس لديه مايخسره حتى فلذات كبده ماتوا في البحر وهم يبحثون عن لقمة عيش
الاقوال شيء والافعال شيئ ءاخر..كلما جاؤوا بمشروع مدحوه حتى قبل ان يصدر للعلن..وبعد مدة وبعد تبدير اموال الشعب ونهب الجزء الا كبر منها يتدرعون بالتفاهات ويعدوننا ببرنامج ءاخر يضعه نفس الاشخاص الذين وضعوا من سبقه ويكلف نفس الاشخاص الذين نهبوا بتنزيل البرنامج الاور الفاشل..اعطى الملك تعليماته بشرح هدا البرنامج الجديد.سيجتمع نفس الاشخاص في نفس المكان وستصرف ميزانيات على اقتناء الحلويات وصوائر التنقل واخد الصور والخطب الرنانة-كما العادة -ويضحكون ويتعانقون ويبقى المعنيون بهدا البر نامج خارج التغطية..لايمكن بناء جدران صالحة بمواد فاسدة.