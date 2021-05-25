لملك يوصي بنشر تفاصيل المشروع التنموي

لملك يأمر بنشر تقرير لجنة النموذج التنموي وشرح خلاصاته للمواطنين بكل الجهات

2021-05-25 / 11:44 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أمر الملك الملك محمد السادس بنشر تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما وجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

جاء ذلك خلال تقديم رئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، للتقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث استقبله بالقصر الملكي بفاس.

ودعا، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية مواطنيها.

وشدد على أن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات الملك والشعب المغربي.

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