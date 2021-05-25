خلاف المجرد و رمضان يخرج للعلن ... و إدارة اليوتيوب تسحب أغنية "إنساي"
محمد رمضان و سعد لمجرد

خلاف المجرد و رمضان يخرج للعلن … و إدارة اليوتيوب تسحب أغنية “إنساي”

2021-05-25 / 10:51 مساءً
3
نجلاء مزيان: هبة بريس

حذفت إدارة موقع يوتيوب زوال يومه الثلاثاء، كليب أغنية إنساي، من قناة النجم المصري محمد رمضان، بعد رفضه أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي، سعد لمجرد.

و حسب مصادر متطابقة فإن محمد رمضان أخل بأحد بنود العقد الموقع بينه وبين لمجرد، الأمر الذي دفع إدارة سعد للتواصل مع إدارة رمضان من أجل حل المشكل وديا، و كذا حصول النجم المغربي على مستحقاته من أرباح المشاهدات الخاصة بالأغنية التي تخطت مشاهداتها 300 مليون مشاهدة، قبل اللجوء للقانون.

و رغم حذف الأغنية و تداول الخبر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا المنابر الإعلامية، إلا أن النجمين سعد لمجرد و محمد رمضان لم يخرجا بأي تعليق إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

و جمعت أغنية “إنساي” كل من النجمين سعد لمجرد ومحمد رمضان، حيث استطاعت تحقيق نجاحا كبيرا، و كذلك مشاهدات خيالية، تخطت 300 مليون مشاهدة.

و الجذير بالذكر أن كليب أغنية “إنساي” ، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، و هي من كلمات وألحان سعد لمجرد وغناء محمد رمضان وسعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب أزماني

“كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب…

2021-05-26 / 12:59 مساءً
Photo of هل اختارت نرجس الحلاق يوم ذكرى ميلاده لإعلان زواجها بالفنان مهدى فولان؟

هل اختارت نرجس الحلاق يوم ذكرى ميلاده لإعلان زواجها…

2021-05-25 / 5:27 مساءً
Photo of جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021-05-25 / 3:41 مساءً
Photo of بسمة بوسيل: “سأكون حماة صعبة مستقبلا و لست نادمة على تجميل أنفي”

بسمة بوسيل: “سأكون حماة صعبة مستقبلا و لست نادمة…

2021-05-25 / 2:52 مساءً
Photo of مسلم يتربع على عرش الطوندونس المغربي بأغنية “سكاتي”

مسلم يتربع على عرش الطوندونس المغربي بأغنية “سكاتي”

2021-05-23 / 11:50 مساءً
Photo of بعد الضجة التي أثارها نجوم مصر … هالة صديقي تعتذر عن حضور حفل زفاف حدادا على سمير غانم

بعد الضجة التي أثارها نجوم مصر … هالة صديقي…

2021-05-23 / 6:02 مساءً
Photo of سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

سلمى رشيد تشارك جمهورها تفاصيل عقد قران شقيقتها

2021-05-23 / 2:04 مساءً
Photo of أجور نجوم الفن في المغرب: واقع مرير وافاق اظلم

أجور نجوم الفن في المغرب: واقع مرير وافاق اظلم

2021-05-23 / 1:05 مساءً
Photo of ضجة في مصر.. فنانات يبكين صباحا في جنازة سمير غانم ويرقصن ليلا في زفاف رجل أعمال

ضجة في مصر.. فنانات يبكين صباحا في جنازة سمير…

2021-05-22 / 5:07 مساءً
Photo of الممثلة هاجر كريكع تفجع في والدتها

الممثلة هاجر كريكع تفجع في والدتها

2021-05-22 / 2:24 مساءً

‫3 تعليقات

  2. مشاركة الفنان الكبير سعد لمجرد اغنيته مع محمد رمضان كان خطأ فادح يجني لمجرد ثماره الان. فكيف لفنان كبير وساطع بصوط فريد ونادر وشعبية عالمية يتشارك مع ممثل لا علاقة له بالغناء اغنية .300 مليون مشاهدة فقط علشان سعد لمجرد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق