26 قتيلا و2491 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2491 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم بليغة، في 1848 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و571 مخالفة، وإنجاز 6077 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و494 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و743 ألفا و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4054 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6077 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 161 مركبة.

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