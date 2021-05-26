صورة تعبيرية

26 قتيلا و2491 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2021-05-26 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2491 آخرون بجروح، إصابات 94 منهم بليغة، في 1848 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و571 مخالفة، وإنجاز 6077 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و494 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و743 ألفا و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4054 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6077 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 161 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. وكالة خاصة لتحويل الأموال تتعرض للسرقة

وجدة .. وكالة خاصة لتحويل الأموال تتعرض للسرقة

2021-05-25 / 4:37 مساءً
Photo of مأساة.. غرق شقيقين بقنطرة بولعوان ومرصد حقوقي يدخل على الخط

مأساة.. غرق شقيقين بقنطرة بولعوان ومرصد حقوقي يدخل على…

2021-05-24 / 1:43 مساءً
Photo of الناظور .. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير خطير

الناظور .. مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير…

2021-05-24 / 10:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

العثور على جثة نجار متفحمة ضواحي برشيد

2021-05-23 / 10:07 مساءً
Photo of خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج سيارتين

خريبكة : توقيف 3 جانحين “مقرقبين” مسلحين هشموا زجاج…

2021-05-23 / 12:17 مساءً
Photo of تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

تسجيل هزتين أرضيتين بإقليم الدريوش

2021-05-23 / 10:31 صباحًا
Photo of ” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات سوق السبت

” شيبس ” مُنتهية الصلاحية ترسل 8 أطفال لمستعجلات…

2021-05-23 / 9:43 صباحًا
Photo of الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

الفنيدق .. “الفيسبوك” يسقط سارقا بالعنف في قبضة الأمن

2021-05-22 / 3:23 مساءً
Photo of بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على مواطنين

بيوكرى.. التحقيق مع موظف أمن متورط في النصب على…

2021-05-22 / 2:21 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف عشريني بالمحمدية

ظهر في فيديو يسرق شخصا رفقة أسرته بالعنف.. توقيف…

2021-05-22 / 1:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق