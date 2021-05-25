ارتفاع أسعار المحروقات يُثير غضب المستهلك المغربي

هبة بريس ـ الرباط

عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من جشع شركات المحروقات التي تصر دائما على رفع أسعار البنزين، ونادرا لما تخفض سعره عند انخفاض سعر البرميل في السوق الدولية

وسجل مغاربة رضوخهم كرها لشركات المحروقات التي تصر على رفع أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بشكل ملحوظ .

وقال مغاربة في تعليقات فيسبوكية ” أن سعر برميل النفط بدأ يعرف في الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا في السوق العالمية، وهو ما كان ينتظر معه المستهلك المغربي انخفاض في سعر البنزين في محطات البيع، قبل أن تفاجئه شركات المحروقات برفع سعر البنزين ”

وتساءل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن أسباب غياب مجلس المنافسة، عن مراقبة أسعار المحروقات في ظل التواطؤ بين مختلف الشركات على توحيد سعر البيع في محطاتهم .

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