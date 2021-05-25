ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

ارتفاع أسعار المحروقات يُثير غضب المستهلك المغربي

2021-05-25 / 7:21 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من جشع شركات المحروقات التي تصر دائما على رفع أسعار البنزين، ونادرا لما تخفض سعره عند انخفاض سعر البرميل في السوق الدولية

وسجل مغاربة رضوخهم كرها لشركات المحروقات التي تصر على رفع أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بشكل ملحوظ .

وقال مغاربة في تعليقات فيسبوكية ” أن سعر برميل النفط بدأ يعرف في الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا في السوق العالمية، وهو ما كان ينتظر معه المستهلك المغربي انخفاض في سعر البنزين في محطات البيع، قبل أن تفاجئه شركات المحروقات برفع سعر البنزين ”

وتساءل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن أسباب غياب مجلس المنافسة، عن مراقبة أسعار المحروقات في ظل التواطؤ بين مختلف الشركات على توحيد سعر البيع في محطاتهم .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أهداف النموذج التنموي الجديد: مضاعفة الدخل الفردي من 7000 دولار الى 16000 دولار

أهداف النموذج التنموي الجديد: مضاعفة الدخل الفردي من 7000…

2021-05-26 / 11:59 صباحًا
Photo of الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين ببن سليمان

الحموشي يصدر قرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين ببن…

2021-05-26 / 11:10 صباحًا
Photo of الدار البيضاء..إجهاض محاولة ترويج 8637 قرصا مخدرا

الدار البيضاء..إجهاض محاولة ترويج 8637 قرصا مخدرا

2021-05-26 / 8:29 صباحًا
Photo of بنموسى :ا لنموذج التنموي المقترح، رؤية استشرافية لمغرب الغد

بنموسى :ا لنموذج التنموي المقترح، رؤية استشرافية لمغرب الغد

2021-05-26 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-05-26 / 7:30 صباحًا
Photo of المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض…

2021-05-25 / 10:30 مساءً
Photo of الصحافي حميد مهدوي يتهم رجل أمن بالتحرش بزوجته أثناء قيامها بمهامها الصحفية

الصحافي حميد مهدوي يتهم رجل أمن بالتحرش بزوجته أثناء…

2021-05-25 / 9:37 مساءً
Photo of كاتب اسباني : استقبال زعيم البوليساريو من قبل إسبانيا “خطأ سياسي غير مسبوق”

كاتب اسباني : استقبال زعيم البوليساريو من قبل إسبانيا…

2021-05-25 / 9:21 مساءً
Photo of ايت الطالب : الوضع الوبائي بالمغرب مستقر بفضل الإجراءات الاستباقية

ايت الطالب : الوضع الوبائي بالمغرب مستقر بفضل الإجراءات…

2021-05-25 / 7:45 مساءً
Photo of سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الريسوني

سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الريسوني

2021-05-25 / 6:51 مساءً

تعليق واحد

  1. لمغاربة هذا هو سرهم لي مالقا مايدير شرا طوموبيل ولا طرطور وكثرو لكسايد وخير سبيل هو زيد فالثمن وخا هاد زيادة هلكات السيارات والدراجات الناريه لي خدامة فصالح الشعب لكن حوتة وحدة كاتخنز الشواري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق