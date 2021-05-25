حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية
الصورة من الارشيف

حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية

2021-05-25 / 7:03 مساءً
1
هبة بريس ـ وكالات

عادت حكومة بريطانيا إلى ممارسات فرض الإغلاقات المحلية، معلنة أن السفر غير مرغوب فيه، إلى المناطق التي تنتشر فيها السلالة الهندية من فيروس كورونا سريع التفشي والانتشار.

وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة: “في المناطق المذكورة، يجب على السكان قدر الإمكان مقابلة الآخرين في الشارع، وليس في الأماكن المغلقة، ويجب المحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص الذين لا يعيشون معا، ويشمل ذلك الأقارب والأصدقاء الذين لا يعيشون معا. ويجب تجنب السفر إلى هذه المناطق الأخرى وكذلك مغادرتها بدون وجود حاجة ماسة بما في ذلك بقصد العمل والدراسة”.

وشملت الأماكن المدرجة في القائمة، مدن ليستر، وبيدفورد، وبلاكبيرن، وبولتون، وبورنلي، وكيركليس، وشمال تينيسايد، ومنطقة هانسلو في غرب لندن، والتي تعد موطنا للكثير من الهنود.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باكستاني ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه

باكستاني ثري يقتل فتاة بعد رفضها الزواج منه

2021-05-25 / 8:13 مساءً
Photo of أردوغان: معاداة الإسلام بدأت تتفشى بسرعة مثل الخلايا السرطانية

أردوغان: معاداة الإسلام بدأت تتفشى بسرعة مثل الخلايا السرطانية

2021-05-25 / 5:40 مساءً
Photo of بعد تلقيح غالبية سكانها.. مالطا أول دولة أوروبية تحقق “مناعة القطيع”

بعد تلقيح غالبية سكانها.. مالطا أول دولة أوروبية تحقق…

2021-05-25 / 3:27 مساءً
Photo of في لقائه مع بلينكن.. نتنياهو يدعو لتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية

في لقائه مع بلينكن.. نتنياهو يدعو لتوسيع التطبيع مع…

2021-05-25 / 12:19 مساءً
Photo of مدريد: طائرة عسكرية جزائرية تحط في قاعدة جوية لأسباب مجهولة

مدريد: طائرة عسكرية جزائرية تحط في قاعدة جوية لأسباب…

2021-05-25 / 12:06 مساءً
Photo of مالي.. تنديد بـ”محاولة الانقلاب” وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

مالي.. تنديد بـ”محاولة الانقلاب” وجلسة مرتقبة لمجلس الأمن

2021-05-25 / 9:55 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء

الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن رئيس مالي ورئيس الوزراء

2021-05-24 / 11:50 مساءً
Photo of مالي.. العسكريون يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

مالي.. العسكريون يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

2021-05-24 / 10:57 مساءً
Photo of حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر

حادثة المعادي تتكرر.. شاهد أربعيني يتحرش بطفلة في مصر

2021-05-24 / 10:44 مساءً
Photo of محاصرة زعيم حزب “فوكس” المتطرف بسبتة المحتلة

محاصرة زعيم حزب “فوكس” المتطرف بسبتة المحتلة

2021-05-24 / 9:49 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق