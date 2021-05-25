سلطات الرباط تمنع بالقوة وقفة تضامنية مع الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

فرقت القوات العمومية بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، تزامنا مع اليوم 48 من معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

وحضرت السلطات بكثافة حيث جرى دفع وتفريق المحتجين بعيدا بمجرد بدء الشكل التضامني، وهو ما لقي استنكارا وتنديدا من قبل المشاركين .

ورغم المنع استمر المشاركون في الوقفة برفع صور الريسوني والشعارات المطالبة بإطلاق سراحه، من قبيل “الحرية الفورية لسليمان وعمر”، “يا للعار يا للعار سليمان في خطر”، منبهين إلى تدهور الوضع الصحي للريسوني في سجنه

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2