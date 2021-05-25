وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي يعلن فتح بلاده سفارة لها بالمغرب
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وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي يعلن فتح بلاده سفارة لها بالمغرب

2021-05-25 / 6:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الثلاثاء، أن جمهورية إيرلندا ستفتح سفارة لها بالمغرب هذه السنة، وذلك “للاستفادة من تطور المبادلات التجارية مع إفريقيا”.

وجاء في موقع هيئة الإذاعة والتلفزة الإيرلندية أن الحكومة الإيرلندية تعهدت بفتح ثلاث سفارات جديدة في شمال وغرب إفريقيا بحلول سنة 2025، بما في ذلك في الرباط هذه السنة.

وفي حديثه بمناسبة يوم إفريقيا العالمي، قال رئيس الدبلوماسية الإيرلندية إن حضور بلاده في القارة الإفريقية سيتعزز في السنوات القادمة، “من خلال نمو التجارة والاستثمار في كلا الاتجاهين”.

وأشار الوزير إلى أن انتخاب بلاده لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “مكننا من تعميق مساهمتنا في السلام والأمن بإفريقيا”.

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزة الإيرلندية، سيقدم الوزير هذا الأسبوع إلى الحكومة تقريرا يوضح تفاصيل السنة الأولى من تنفيذ استراتيجية جمهورية إيرلندا بإفريقيا.

وكشف التقرير أن صادرات إيرلندا إلى إفريقيا بلغت 4,85 مليار أورو سنة 2019 بزيادة 36 في المئة مقارنة بسنة 2018.

وصادفت السنة الماضية الذكرى الستين لوجود إيرلندا في إفريقيا بافتتاح قنصلية في نيجيريا.

وذكر بأن إيرلندا أصبحت سنة 2020 عضوا في البنك الإفريقي للتنمية “لدعم النمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة في القارة”.

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