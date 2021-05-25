الحكومة الإسبانية: الموقف تحسن مع المغرب بشكل ملحوظ

هبة بريس

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الموقف تحسن بشكل ملحوظ مع المغرب .

وقالت المتحدثة ماريا جيزوس مونتيرو في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء “تعمل الحكومة من أجل نهاية لوضع التوتر الحدودي مع المغرب”.

وأضافت “هدفنا الرئيسي الاحتفاظ بعلاقات طيبة وجوار ودي”.

وفي حديث للصحافيين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء، إن بلاده هي أفضل شريك للمغرب في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سانتشيث للصحافيين “المغرب لا يمكن أن ينسى شيئا جوهريا: داخل الاتحاد الأوروبي ليس لديه شريك أفضل من إسبانيا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحه الاستراتيجية”.

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