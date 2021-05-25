الحكومة الإسبانية: الموقف تحسن مع المغرب بشكل ملحوظ
هبة بريس
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الموقف تحسن بشكل ملحوظ مع المغرب .
وقالت المتحدثة ماريا جيزوس مونتيرو في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء “تعمل الحكومة من أجل نهاية لوضع التوتر الحدودي مع المغرب”.
وأضافت “هدفنا الرئيسي الاحتفاظ بعلاقات طيبة وجوار ودي”.
وفي حديث للصحافيين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء، إن بلاده هي أفضل شريك للمغرب في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف سانتشيث للصحافيين “المغرب لا يمكن أن ينسى شيئا جوهريا: داخل الاتحاد الأوروبي ليس لديه شريك أفضل من إسبانيا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحه الاستراتيجية”.
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4 تعليقات
تدفعنا عنها باعتراض الطماطم المغربية و قدفها في الطرقات ، عقدة طارق بن زياد وعبد الكريم الخطابي لن تختفي من عقولهم
أرجو أن تكون لتصريحات وزير الخارجية مصداقية منها ألا يكون المغرب دركيا لدول أوروبا . أن يقطع علاقته مع إسبانيا الاستعمارية لبلادنا إذا ما رجع رئيس الانفصاليين إلى تندوف :ما أن ملايين اليوروهات مقابل إبقاء المهاجرين الأفارقة ببلادنا خطير على المدى القرييب والمتوسط ليس فقط من الجاتب الديمغرافي بل وأيضا بضرورة تحمل واجبات الإقامة للمهاجرين ببلادنا.
المحتل الإسباني الغاشم عليه الانسماب من سبتة ومليلية والجزر اذا كانوا صادقين في تحسين العلاقات…وإلا فالحصار سيستمر والمعابر اغلقت الى غير رجهة…وما فعله جنود الإحتلال الأنذال بالمراهقين في سبتة يهدد باستباك مباشر حيث يعتبر إهانة للبشر ليس فقط المغلربة…لقد اكتشف المغاربة بالملموس عدوا حقودا لا يريد لهم الخير أبدا.
إسبانيا أفضل شريك للمغرب ههههه . كيف لأفضل شريك يدافع عن مصالح المغرب أن يستقبل أشد أعداء المغرب بن بطوش الجزائري المجرم القتال المغتصب عميل المخابرات العسكرية الجزائرية اللدي يحمل السلاح ضد المغرب ، هاد شي أودي أ لللاة إسبانيا الي مابغاش أتفهم لينا.هادي هي الشراكة وإلا فلا la doublure.