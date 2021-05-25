هل اختارت نرجس الحلاق يوم ذكرى ميلاده لإعلان زواجها بالفنان مهدى فولان؟

نجلاء مزيان - هبة بريس

عادت الفنانة المغربية نرجس الحلاق إلى إثارة الشكوك مجددا و خلق البوز بسبب التدوينات التي تنشرها بين الفينة و الأخرى بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و في سياق متصل، و موازاة و ذكرى ميلاد النجم المغربي مهدي فولان، عمدت الفنانة المغربية إلى نشر صورة طفلتها عبر خاصية ستوري، مرفوقة بالتعليق التالي”سنة سعيدة بابا”، الأمر الذي جعل متابعيها يرجحون أنها تؤكد بطريقة غير مباشرة على أن والد طفلتها هو الفنان فولان.

و شارك الفنان المغربي الشاب صورة له من مدينة طنجة مع متابعيه عبر بموقع انستقرام، مرفوقة بتعليق يعلن من خلاله عن ذكرى ميلاده، قائلا : “إيوا راه اليوم عيد ميلادي “.

و من جانب آخر ، و على نطاق واسع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن و المشاهير تدوينة الفنانة نرجس الحلاق و “بوست” الفنان مهدي فولان معتبرين أنه إعلان رسمي لعلاقتهما.

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