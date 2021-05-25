العرايشي: أجور الممثلين المغاربة تصل إلى 10000 درهم للحلقة

هبة بريس - الرباط

رفض فيصل العرايشي، المدير العام للقطب العمومي، مقارنة الانتاجات الوطنية بالانتاجات الأجنبية.

وقال العرايشي في تدخله، باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أنه لا تستقيم من حيث الشكل المقارنة بين منتوج يكلف 200 ألف دولار للحلقة الواحدة ومنتوج وطني لا تتعدى كلفة الحلقة الواحدة منه 350 ألف درهم، مبرزا أن هذا المبلغ الذي بلغناه بعد 20 سنة، غير كاف، لكنه يعد قفزة نوعية مهمة.

وأضاف العرايشي، أنه في سنة 1999 لم يكن يتعدى الغلاف المالي الإجمالي للاستثمار في الإنتاج الدرامي للقناة “الأولى” 800 ألف درهم، وكانت أجور الممثلين تصل في أحسن الأحوال إلى 200 درهم للحلقة، لكن المجهودات المبذولة مكنت الآن من بلوغ غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، وتحسنت أجور الممثلين لتصل إلى 10000 درهم للحلقة على الأقل.

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