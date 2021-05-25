فيصل العرايشي

العرايشي: أجور الممثلين المغاربة تصل إلى 10000 درهم للحلقة

2021-05-25 / 5:13 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

رفض فيصل العرايشي، المدير العام للقطب العمومي، مقارنة الانتاجات الوطنية بالانتاجات الأجنبية.

وقال العرايشي في تدخله، باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أنه لا تستقيم من حيث الشكل المقارنة بين منتوج يكلف 200 ألف دولار للحلقة الواحدة ومنتوج وطني لا تتعدى كلفة الحلقة الواحدة منه 350 ألف درهم، مبرزا أن هذا المبلغ الذي بلغناه بعد 20 سنة، غير كاف، لكنه يعد قفزة نوعية مهمة.

وأضاف العرايشي، أنه في سنة 1999 لم يكن يتعدى الغلاف المالي الإجمالي للاستثمار في الإنتاج الدرامي للقناة “الأولى” 800 ألف درهم، وكانت أجور الممثلين تصل في أحسن الأحوال إلى 200 درهم للحلقة، لكن المجهودات المبذولة مكنت الآن من بلوغ غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، وتحسنت أجور الممثلين لتصل إلى 10000 درهم للحلقة على الأقل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة: المعطيات والمؤشرات الوبائية تبشر بظروف جيدة

وزارة الصحة: المعطيات والمؤشرات الوبائية تبشر بظروف جيدة

2021-05-25 / 5:22 مساءً
Photo of العرايشي: سنتخلى عن جنس “السيتكوم” بالتلفزة المغربية مقابل عرض مسلسلات درامية

العرايشي: سنتخلى عن جنس “السيتكوم” بالتلفزة المغربية مقابل عرض…

2021-05-25 / 4:56 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 310 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 310 إصابة جديدة و3 وفيات…

2021-05-25 / 4:42 مساءً
Photo of الـ CNSS يبسط إجراءات التسجيل والتغطية والتعويضات الصحية

الـ CNSS يبسط إجراءات التسجيل والتغطية والتعويضات الصحية

2021-05-25 / 3:32 مساءً
Photo of الغروسي تعزز لائحة نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف

الغروسي تعزز لائحة نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف

2021-05-25 / 12:44 مساءً
Photo of تنقيلات و تعيينات واسعة في صفوف القضاة بمحاكم الدار البيضاء

تنقيلات و تعيينات واسعة في صفوف القضاة بمحاكم الدار…

2021-05-25 / 11:56 صباحًا
Photo of العثماني: معدل البطالة ارتفع خلال الجائحة لكن حالنا أفضل من دول أخرى

العثماني: معدل البطالة ارتفع خلال الجائحة لكن حالنا أفضل…

2021-05-25 / 11:47 صباحًا
Photo of العثماني: بلادنا استطاعت مواجهة جائحة كورونا بمستوى عال

العثماني: بلادنا استطاعت مواجهة جائحة كورونا بمستوى عال

2021-05-25 / 11:29 صباحًا
Photo of تزامنا وحملة “أصحاب الجيليات الصفراء”.. جماعة الرباط: لم نرخص لأحد باستغلال أي مكان بالعاصمة

تزامنا وحملة “أصحاب الجيليات الصفراء”.. جماعة الرباط: لم نرخص…

2021-05-25 / 10:47 صباحًا
Photo of بسبب مخالفات مهنية.. الحموشي يوقف مؤقتا 3 موظفي أمن بسلا

بسبب مخالفات مهنية.. الحموشي يوقف مؤقتا 3 موظفي أمن…

2021-05-25 / 10:27 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق