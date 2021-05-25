العرايشي: سنتخلى عن جنس “السيتكوم” بالتلفزة المغربية مقابل عرض مسلسلات درامية

هبة بريس - الرباط

أعلن فيصل العرايشي، الرئيس المدير لشركتي القطب العمومي، عن نهاية “السيتكومات” في التلفزة المغربية خلال شهر رمضان.

وذكر لعرايشي في تدخله باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أنه بعد سنوات من التقييم والتفكير بشأن جنس “السيتكوم” التي لم يكن، شخصيا، مقتنعا به يوما، قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التفكير في التخلي عن هذا النوع الدرامي مقابل عرض مسلسلات مغربية في وقت الذروة.

وأكد فيصل العرايشي أن الوسيلة الموضوعية الوحيدة المعتمدة حاليا في ملامسة رأي الجمهور في البرامج هي قياس نسب المشاهدة من طرف المركز المهني لقياس نسبة المشاهدة (سيوميد)، وهي دراسات هدفها أساسا اعتماد نتائجها في رسم شبكات البرامج، أي اختيار ما سيعرض على الجمهور وفي أي وقت، أما تقييم الرضى الشخصي عن المحتوى أو المضمون فإشكالية عالمية لم تحل بعد.

وشدد العرايشي، على أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تركز بهذا الخصوص على استخلاص نتائج تقييم رضى المتفرج بناء على خلاصات مجموعة الدراسات (Focus Group).

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6