جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

هبة بريس - القسم الفني

أعلنت الفنانة المغربية جنات عن تلقيها للجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت جنات صورة بنفس المنصة وثقت من خلالها لحظة تلقيها للجرعة الثانية من اللقاح، أرفقتها بالتعليق التالي:“الحمد لله أخذت الجرعة الثانية.. التطعيم ضد كوفيد 19”.

و يشار أن آخر أعمال المطربة جنات كان غنائها لتتر مسلسل “بخط الإيد” الذي شارك به الفنان أحمد رزق خارج السباق الرمضاني العام الماضي وحقق به نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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