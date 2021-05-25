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بعد تلقيح غالبية سكانها.. مالطا أول دولة أوروبية تحقق “مناعة القطيع”

2021-05-25 / 3:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مالطا تطعيم 70% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت “رويترز” عن وزير الصحة المالطي كريس فيران، أن بلاده بهذا الإنجاز أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحقق ما يسمى بـ “مناعة القطيع”.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي الاثنين: “عملية التطعيم تتم بمعدل شخص كل 5 ثواني”.

وأوضح فيرن أن: “42% من الأشخاص البالغين حصلوا على جرعتين من اللقاح”.

وأشار إلى أن عملية التطعيم مفتوحة حاليا أمام كافة السكان لمن هم فوق الـ 16 عاما، موضحا أن الأطفال بداية من سن الـ 12 عاما سيتم تطعيمهم أيضا بمجرد أن تعطي السلطات الطبية الأوروبية الضوء الأخضر.

كما أعلن أن ارتداء الكمامات الإلزامي سوف يرفع في 1 يوليوز، عن الأشخاص الحاصلين على اللقاح طالما استمر تراجع الإصابات.

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