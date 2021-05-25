إبراهيم غالي

صحيفة إسبانية: غالي سيبقى بالمستشفى “إلى أجل غير مسمى”

2021-05-25 / 3:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “لاراثون” الاسبانية، أن زعيم البوليساريو، المجرم إبراهيم غالي، الموجود حاليا في مستشفى سان بيدرو بلوغرونيو، سيبقى في المستشفى “إلى أجل غير مسمى”.

جاء ذلك بعد تصريحات للقيادي في البوليساريو سالم البصير، بأن غالي “يخطط لمغادرة إسبانيا في الأيام المقبلة” بعد تعافيه التام.

وبشأن مثوله المرتقب أمام المحكمة الإسبانية العليا بمدريد في الأول يونيو المقبل، كشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن ذلك متعلق بـ”حالته الصحية”و “تطورها بشكل إيجابي”.

كما أكدت أن وضع غالي في إسبانيا “قد يستمر عدة أيام أو أسابيع أو أشهر”

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تعليق واحد

  1. و هذا اقل ما نريده ان يبقى المجرم في المستشفى الذي سيشغل عداد حساباته ليخرج بفاتورة ضخمة تورط الجزائر لدفعها مرغمة من اموال الشعب كما فضحت المانيا فاتورة علاج رئيسالجزائر و التي تقدر بمليوني اورو و اخرجتها للعلن مع العلم ان اسبانيا لنلاتقدر على دفع قرش واحد من اموال دافعي الضرائب و اخيرا اقامة سعيدة ل بن بطوش بالمستشفى

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