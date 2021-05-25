بسمة بوسيل

بسمة بوسيل: “سأكون حماة صعبة مستقبلا و لست نادمة على تجميل أنفي”

2021-05-25 / 2:52 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

حلت خريجة ستار أكاديمي، الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، ضيفة على برنامج Get Real مع الإعلامية كارول، حيث تحدثت عن مجموعة من الأمور التي تتعلق بحياتها العملية والشخصية.

و كشفت بسمة خلال اللقاء أنها تميل لابنها أكثر من بناتها، كون الابن قريب من أمه بينما البنات أقرب لوالدهم، مؤكدة أنها تحبه وتغار عليه وأن إحساسها اختلف كليا، خاصة أنها كانت تكره إنجاب الأولاد وتفضل البنات.

وعن علاقتها بأبنائها و زواجهم في المستقبل قالت بوسيل أنها سوف تكون حماة صعبة وستتدخل في أمور أبنائها وأزواجهم، خاصة ابنها الذي تغار عليه، مرجحة أنها من الممكن أن تتساهل مع أزواج بناتها .

و عن عمليات التجميل، أكدت الفنانة المغربية المعتزلة، أنها لم تندم مطلقا على إجرائها جراحة تجميل لأنفها، رغم انتقادات البعض لها أحيانا، مؤكدة أن ما يهمها هو أنها أسهمت في تحسين نفسيتها، وجعلتها راضية عن نفسها أكثر.

ونفت بسمة بوسيل، في نفس اللقاء ما تردد حول إجرائها عملية تجميل جديدة لنفخ خديها كما قال البعض، موضحة أنها كانت تعاني حساسية اضطرتها لتناول “الكورتيزون”، ما أسهم في نفخ وجهها.

و أضافت بوسيل أنها ضد أن يصبح التجميل هوسا، ولابد أن يتوقف الإنسان عند حد معين حتى لا يفسد شكله، خاصة أن عمليات التجميل أصبحت “ترند”، وبعض الفتيات يلجأن لعمليات خطيرة لمجرد أنها “موضة”.

و عن الشهرة أكدت خريجة ستار أكاديمي أنها لا تقوم بأي مجهود كي تتصدر “الترند”، مضيفة أن الضرر الذي يأتي من مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من النفع.

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