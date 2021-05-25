الصورة : سعد الدين العثماني

العثماني: كنعلنو على القرارات الصعبة للمواطنين ب”وجهنا حمر”

2021-05-25 / 1:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالمجهودات والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ولتجنب السيناريو الأسوء.

وقال العثماني، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن “ايلا بغيتو تحسبو على الحكومة مسؤولية كاع هاد المشاكل اللي تسببات فيهوم الجائحة مرحبا فسبيل وطننا وبلدنا”.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا :”حنا كنعلنو على القرارات الصعبة بوجهنا حمر لكن كنشرحوها للمواطنين وهوما كيتفهموها ملي كيشوفو شنو كيوقع فالبلدان الأخرى لأن الجائحة إشكال ضخم حارت فيه جميع الدول، وحنا الحمد لله قدرنا نواجهوها ونقللو من تداعياتها وتأثيرها بعدد من الإجراءات” وفق قوله

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‫2 تعليقات

  2. أصبحنا نعلم علم اليقين أنكم تفعلون الافاعيل السود و تجهرون بها دون استحياء و تسرقون الشعب دون استحياء و….
    فلم يعد لديكم مسحة حياء

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