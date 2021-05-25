بنيامين نتنياهو

في لقائه مع بلينكن.. نتنياهو يدعو لتوسيع التطبيع مع الدول العربية والإسلامية

2021-05-25 / 12:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو إنه يدعو لتوسيع عملية التطبيع مع دول العالم العربي والإسلامي

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنهما بحثا في لقائهما بالقدس، ضمن جولة بلينكن في المنطقة، سبل تحسين معيشة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين إثر مواجهة خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي المشترك “ناقشنا تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في قطاع غزة، وبناء نمو اقتصادي في الضفة الغربية، تحدثنا عن تحسين حيوات الفلسطينيين وخاصة الإنسانية في غزة، وتعزيز روابط الضفة مع العالم”.

وعن عملية وقف إطلاق النار، أكد نتنياهو “ردنا سيكون قويا في حال خرقت حماس الهدنة، ويجب منعها من الحصول على أسلحة”.

كما دعا إلى “توسيع عملية التطبيع مع الدول العربية والإسلامية”.

فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أن اللقاء شهد تشديدا على “ضرورة تخفيف التوتر في القدس والضفة، والمساعدة في إعادة إعمار سريعة لقطاع غزة”، مؤكدا، “نعمل مع شركائنا حتى لا تستطيع حماس من الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار في غزة”.

وجدد دعم واشنطن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية التي أطلقتها حماس”.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تؤمن “أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق بالعيش بمساواة وكرامة وسلام”.

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‫2 تعليقات

  1. التطبيع هو الذي يشجعه على الاعتداء على القدس وتهجير الفلسطينيين من منازلهم ومنع إقامة الصلوات داخل الأقصى.التطبيع هو رخصة الاعتداء اليومي على الفلسطينيين.

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