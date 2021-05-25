صورة تعبيرية

مدريد: طائرة عسكرية جزائرية تحط في قاعدة جوية لأسباب مجهولة

2021-05-25 / 12:06 مساءً
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هبة بريس - يسير الإيحيائي

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن طائرة عسكرية جزائرية من طراز ” B300 , A ir 350″ حطت زوال يوم أمس الإثنين في القاعدة الجوية “طوريخون دي أردوز” لأسباب لا تزال مجهولة.

وتساءلت عدة مصادر إعلامية عن السبب الرئيسي لنزول هذا النوع من الطائرات العسكرية فوق قاعدة “طوريخون” التي تشرف على تسييرها إضافة إلى إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجحت وسائل الإعلام ذاتها أن تكون الطائرة العسكرية الجزائرية حطت في القاعدة لنقل المجرم غالي إلى خارج التراب الإسباني، في وقت تتعدد فيه الروايات _حسب نفس الجرائد _ حول زيارة وفد عسكري جزائري رفيع المستوى لمناقشة بعض القضايا التي تخص البلدين.

هذا وقد طالبت منظمات حقوقية عبر دعوى قضائية بمصادرة جواز “غالي” خوفا من هروبه خارج التراب الإسباني، مع إلزامية تقييد تحركاته بالسوار الإلكتروني إلى أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة.

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‫3 تعليقات

  2. حكام الجارة السوء تحب خلق المشاكل للاخرين والتلذذ بها.أعاذنا اللهم منهم و من شرورهم.الحراك بالجزائر يعاني منهم و كذلك الجيران.

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